2 октября, 03:16
Военная операция на Украине

Экс-разведчик США считает, что РФ может победить на Украине постепенным военным давлением

Александр Река/ ТАСС
© Александр Река/ ТАСС

По мнению Скотта Риттера, фактически ВСУ уже разгромлены

ТАСС, 2 октября. Россия сможет принудить киевский режим к капитуляции, оказывая постепенное военное давление вместо того, чтобы вести активные боевые действия. Такое мнение выразил бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер, ранее служивший в разведке в Корпусе морской пехоты США.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"В интересах России было бы не "давить педаль в пол" в военном отношении, теряя десятки тысяч солдат, которых терять не хочется, а оказывать постепенное военное давление на Украину - не ради заморозки конфликта, а чтобы спровоцировать политический коллапс [киевского режима]", - заявил он в воскресенье в беседе с блогером Сайрусом Янссеном на YouTube.

"Это решение России может продлить боевые действия, но этот конфликт не будет продолжаться вечно", - считает Риттер.

По его мнению, фактически ВСУ уже разгромлены, что позволяет Москве выбрать приемлемый для нее способ завершения конфликта. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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