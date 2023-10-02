Конгрессвумен Тейлор-Грин предостерегла американцев от отправки войск на Украину

Она также призвала сосредоточиться на защите своей границы

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) предостерегла американцев от направления войск на Украину и призвала сосредоточиться на защите своей границы.

"Они [Великобритания] собираются начать третью мировую войну. США не могут участвовать [в этом]. Никаких американских войск [на Украине]! Мы должны защищать свою границу", - написала она в воскресенье в X (ранее Twitter), комментируя высказывания министра обороны Великобритании Гранта Шэппса об отправке британских инструкторов на Украину.

Шэппс в интервью газете The Sunday Telegraph заявил, что Минобороны Великобритании изучает возможность размещения на украинской территории британских военнослужащих, которые будут осуществлять подготовку солдат и офицеров ВС Украины. Глава ведомства сказал, что обсуждал эти планы с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев 27 сентября. Позже премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак отметил, что Великобритания не собирается направлять своих военнослужащих на Украину, пока идет конфликт.

Ранее Тейлор-Грин также заявляла, что администрация США должна принимать меры по урегулированию на Украине, а не финансировать конфликт.

Палата представителей Конгресса США полного состава в четверг поддержала предложение, которое предусматривает исключение из проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начинается 1 октября) пункта о выделении $300 млн для Украины и возможность рассмотрения вопроса об этих средствах в рамках отдельной законодательной инициативы.