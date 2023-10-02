На парламентских выборах в Новой Зеландии началось предварительное голосование

По данным опросов общественного мнения, правящая Лейбористская партия может уступить оппозиционной Национальной партии

ТОКИО, 2 октября. /ТАСС/. Предварительное голосование началось на парламентских выборах в Новой Зеландии, по итогам которых правящая Лейбористская партия, согласно данным опросов, может уступить правоцентристской Национальной партии. В случае смены правительства внимание наблюдателей будет приковано к политике в отношении Китая.

Как сообщили в избирательной комиссии страны, в понедельник по всей стране было открыто 400 пунктов для голосования. Их количество будет постепенно увеличиваться по мере приближения 14 октября, основного дня волеизъявления. Завершится избирательный процесс в 19:00 по местному времени (09:00 мск) 14 октября.

Предварительное голосование, в ходе которого сделать свой выбор может любой гражданин Новой Зеландии, популярно в стране. Так, в 2020 году 68% проголосовавших на выборах сделали это в предварительном порядке.

По данным опросов общественного мнения, правящая Лейбористская партия серьезно уступает оппозиционной Национальной партии. Так, опрос 1News Verian показал, что лейбористов поддерживают около 28% избирателей, в то время как правоцентристов - 39%.

Вместе с тем, нынешнего уровня поддержки может не хватить Национальной партии для формирования правительства. Для этого ее лидеру Кристоферу Лаксону придется договариваться о коалиционном партнерстве с какой-то другой партией.

Смена правительства может оказать влияние на внешнюю политику Новой Зеландии, отметила японская газета Nikkei. Так, действующий премьер, лидер лейбористов Крис Хипкинс занимает аккуратную позицию в отношении сотрудничества с Китаем. При его правительстве была принята первая в истории страны стратегия национальной безопасности, в которой выражается обеспокоенность тем, что Китай все более "настойчиво преследует свои интересы за рубежом". Лаксон же в одном из последних интервью без сомнений ответил, что примет китайские инвестиции для строительства инфраструктуры.