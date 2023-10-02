Бербок примет участие во встрече глав МИД стран ЕС в Киеве 2 октября

На встрече будут обсуждаться вопросы поддержки Украины

БЕРЛИН, 2 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетит Киев вместе со своими коллегами из стран ЕС. Там состоится неформальная встреча по вопросам поддержки Украины, передает телеканал NTV.

По его информации, для Бербок это второй визит в столицу Украины за последние несколько недель.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя МИД ФРГ, Бербок уже прибыла в Киев.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил на пресс-конференции в Киеве, что неформальное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД в столице Украины пройдет 2 октября. До настоящего времени пресс-служба Совета ЕС не анонсировала никаких неформальных встреч на 2 октября. Визиты всех западных чиновников на Украину проводятся без предварительного объявления их дат по соображениям безопасности.