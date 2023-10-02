Представителей правящей партии Грузии избрали на промежуточных и внеочередных выборах

Выборы состоялись 1 октября

ТБИЛИСИ, 2 октября. /ТАСС/. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузии" Георгий Сосиашвили победил на промежуточных выборах в парламент Грузии от округа Гори - Каспи, а новым мэром города Гурджаани избран единственный кандидат Георгий Мачавариани. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Грузии.

По данным Центризбиркома, за Сосиашвили проголосовали более 93% избирателей в муниципалитетах Гори и Каспи, победив представителя движения "За социальную справедливость" Мамуку Тускадзе. Единственный кандидат в мэры Гурджаани региона Кахети Георгий Мачавариани набрал 17,4 тыс. голосов.

Промежуточные и внеочередные выборы прошли в Грузии 1 октября. Всего было открыто 133 участка, на 103 для голосования были установлены электронные урны, что позволило ЦИК в считанные часы обработать 100% бюллетеней.

Необходимость избрания нового мажоритарного депутата от муниципалитетов Гори и Каспи региона Шида-Картли возникла после того, как парламентарий Георгий Ходжеванишвили, покинувший правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в 2021 году и перешедший в оппозицию, сложил полномочия в феврале текущего года. Что касается мэра города Гурджаани в регионе Кахети, то здесь внеочередные выборы потребовались после отставки в июне градоначальника Зураба Утиашвили.