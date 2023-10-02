Главы МИД ЕС обсудят в Киеве меры поддержки Украины и ее вступление в Евросоюз

Они встретятся с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и с президентом страны Владимиром Зеленским

БРЮССЕЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) в ходе визита в Киев 2 октября обсудят дальнейшие меры поддержки Украины, а также перспективу ее вступления в сообщество. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источник в ЕС.

"Мы ожидаем, что во время переговоров в Киеве главы МИД проведут содержательные переговоры насчет обязательств в области безопасности", - указал собеседник портала.

По информации Euractiv, основной темой встречи, участие в которой примет еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели, станет возможное вступление Украины в ЕС. Помимо этого, европейские министры намерены обсудить новые меры поддержки Киева, оценить эффективность военной помощи Украине и действие санкций против России. Как ожидается, главы внешнеполитических ведомств стран ЕС встретятся с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и с президентом страны Владимиром Зеленским.

1 октября глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в ходе своего визита в Киев подтвердил, что неформальное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД в Киеве пройдет в понедельник, 2 октября. Он отметил, что это мероприятие направлено на "политическую дискуссию, а не на принятие конкретных решений".

В то же время, как передает Euractiv, Боррель указал, что ЕС намерен "увеличить" военную поддержку Киеву в свете того, что Конгресс США не включил средства на помощь Украине в закон о финансировании правительства страны на 45 дней.