2 октября, 07:19
Военная операция на Украине

Азаров заявил о сокращении населения Украины до 23 млн человек

Продолжать военные действия могут лишь 3,5 млн украинцев, сообщил экс-премьер страны

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Население Украины продолжает сокращаться, сейчас оно составляет 23 млн человек. Об этом сообщил экс-премьер страны Николай Азаров.

"На территории страны осталось 23 млн человек, а продолжать военные действия могут лишь 3,5 млн украинцев. А украинская трудоспособная молодежь массово покидает страну", - написал он в своем Telegram-канале.

Между тем еще в начале июня аналитический центр "Украинский институт будущего" сообщил, что население Украины сократилось до 29 млн человек, а рождаемость стала вдвое ниже показателя, необходимого для поддержания населения на прежнем уровне.

При этом Азаров обратил внимание, что в стране ускоренными темпами продолжается мобилизация. "Перед военкомами поставлена задача набрать ресурс как минимум на год активных "мясных штурмов". Эксперты даже называют конкретную цифру - до 500 тыс. "добровольцев" к весне. Учитывая, что мобилизационный ресурс в стране фактически исчерпан, власть будет прибегать ко все более драконовским методам", - констатировал он.

В этой связи экс-премьер напомнил о недавних снижениях требований для призыва на Украине, в том числе о решении мобилизовать людей с ВИЧ, гепатитами и психическими отклонениями. Кроме того, с 1 октября женщины на Украине, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, также обязаны встать на воинский учет.

В середине сентября секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко допустил, что Украине придется проводить "более интенсивную, чем сейчас", мобилизацию. При этом уже сейчас, сообщил он, в рядах украинских войск 80% мобилизованных, которые раньше не были кадровыми военными. 

Теги:
УкраинаАзаров, Николай ЯновичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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