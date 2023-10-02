Bild: соглашение Турции и ЕС от 2016 года по сирийским беженцам провалилось

По данным ЕК, в рамках соглашения Брюссель с 2016 года также выплатил Анкаре €9,9 млрд для компенсации расходов на содержание сирийских мигрантов

БЕРЛИН, 2 октября. /ТАСС/. Турция в рамках сделки по обмену сирийскими беженцами между Анкарой и Брюсселем, цель которого заключается в том, чтобы ограничить приток нелегальных мигрантов в страны сообщества, вернула с греческих островов лишь чуть больше 2 тыс. беженцев с 2016 года, что позволяет говорить о провале соглашения. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на новые данные Еврокомиссии.

По данным газеты, соглашение предполагало, что за возвращение из Греции каждого соискателя убежища из Сирии, который незаконно прибыл на территорию Евросоюза через Турцию, Анкара получает право на передачу Брюсселю одного человека из нескольких миллионов сирийских беженцев, проживающих на турецкой территории, а также на предоставление денежной выплаты на их содержание. Согласно данным нового доклада Еврокомиссии (ЕК), оказавшимся в распоряжении издания, с начала действия сделки в 2016 году на территорию страны были возвращены 2 140 беженцев, в то время как власти ЕС по этой схеме разместили у себя более 37 тыс. сирийцев по состоянию на март 2023 года. Таким образом, считает издание, сделка, которая считалась большим успехом европейской дипломатии, оказалась "оглушительным провалом".

По информации ЕК, в рамках соглашения Брюссель с 2016 года также выплатил Анкаре €9,9 млрд для компенсации расходов на содержание сирийских мигрантов. Согласно подсчетам газеты, это означает, возвращение каждого нелегала обошлось Евросоюзу почти в €4,7 млн.

Министр по делам миграции и убежища Греции Димитрис Керидис заявил в интервью Bild 9 сентября, что считает необходимым заключить новое соглашение с Турцией по беженцам в свете увеличения потока нелегальных мигрантов в его страну при посредничестве Берлина. По его словам, Турция представляет собой ключевой барьер на пути притока нелегальных мигрантов в ЕС, поскольку контролирует так называемый восточно-средиземноморский маршрут миграции.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, за 2023 год из Турции в Грецию по суше и морю прибыли 19 676 мигрантов - больше, чем за весь 2022 год (более 18,7 тыс. нелегальных мигрантов).