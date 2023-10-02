В Болгарии вводят запрет на въезд российских машин

Он начнет действовать с конца дня 2 октября

СОФИЯ, 2 октября. /ТАСС/. Запрет на въезд российских машин на территорию Болгарии начнет действовать с конца дня 2 октября. Об этом в эфире Болгарского национального телевидения сообщил директор пограничной полиции главный комиссар Антон Златанов.

"Мы работали с четверга до вчерашнего дня очень активно. Я уверен, что к концу дня запрет на въезд автомобилей в Болгарию начнет действовать на территории страны, и хочу отметить, что для грузовиков он действует уже несколько месяцев", - отметил он.

Как пишет газета "24 часа", Златанов не смог уточнить, сколько машин с российской регистрацией въезжают в страну ежемесячно, но отметил, что их не так много.

Запрет на въезд российских автомобилей уже действует в Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Финляндии, и с 3 октября будет введен в Норвегии.