2 октября, 07:23

В Болгарии вводят запрет на въезд российских машин

Nicolas Economou via Reuters Connect
© Nicolas Economou via Reuters Connect

Он начнет действовать с конца дня 2 октября

СОФИЯ, 2 октября. /ТАСС/. Запрет на въезд российских машин на территорию Болгарии начнет действовать с конца дня 2 октября. Об этом в эфире Болгарского национального телевидения сообщил директор пограничной полиции главный комиссар Антон Златанов.

Читайте также
Что известно о закрытии странами ЕС въезда для авто с российскими номерами

"Мы работали с четверга до вчерашнего дня очень активно. Я уверен, что к концу дня запрет на въезд автомобилей в Болгарию начнет действовать на территории страны, и хочу отметить, что для грузовиков он действует уже несколько месяцев", - отметил он.

Как пишет газета "24 часа", Златанов не смог уточнить, сколько машин с российской регистрацией въезжают в страну ежемесячно, но отметил, что их не так много.

Запрет на въезд российских автомобилей уже действует в Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Финляндии, и с 3 октября будет введен в Норвегии. 

Теги:
БолгарияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация