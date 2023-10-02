В Грузии заявили, что граждане Сербии готовили молодежь страны к свержению власти

Служба безопасности сообщила, что "истинной целью визита было установление коммуникации и проведение тренингов для противозаконных действий"

ТБИЛИСИ, 2 октября. /ТАСС/. Трое граждан Сербии, находившиеся в Грузии в конце сентября, проводили для грузинской молодежи тренинги, на которых готовили к свержению власти в стране насильственным путем в 2023 году. Об этом говорится в заявлении Службы госбезопасности Грузии.

"Заявленной целью визита указанных лиц в Грузию было проведение тренингов для групп, работающих в культурной сфере, в вопросах "стратегической ненасильственной борьбы", но расследование показало, что не только это было целью их приезда в Грузию. Истинной целью визита было установление коммуникации и проведение тренингов с той молодежью и влиятельными НПО, которые должны стать ядром запланированных в Грузии в октябре - декабре деструктивных и противозаконных действий", - говорится в сообщении.

Как отметили в спецслужбе, Синиша Сикван, Елена Стойшич и Слободан Джинович прибыли в Грузию 25 сентября по приглашению программы Агентства по международному развитию (USAID) в Грузии. В период с 26 по 29 сентября они проводили тренинги в одной из столичных гостиниц с участием неправительственных организаций и гражданских активистов, группа которых "должна была сыграть решающую роль в подготовке и исполнении свержения власти насильственным путем".

По данным СГБ, проведенные в Грузии конференции были профинансированы USAID. Ведомство также опубликовало фрагменты видео проведенных тренингов, на которых граждане Сербии рассказывают о личном опыте проведения митингов и обучают грузинскую молодежь определенным жестам и действиям.

Граждане Сербии, представляющие организацию "Канвас" в этой стране, были допрошены в Службе госбезопасности 29 сентября. Во время допроса, как отмечается, они пытались скрыть истинную цель своего визита. 30 сентября они вылетели из Грузии в Болгарию.

Служба госбезопасности Грузии 18 сентября сообщила, что группа лиц, в том числе находящийся на Украине бывший замглавы МВД Георгий Лордкипанидзе, планирует устроить в Грузии аналог "евромайдана", если Евросоюз не предоставит стране в конце года статус кандидата в члены сообщества. По данным ведомства, планируется устроить беспорядки с целью свержения власти насильственным путем. Для этого организаторы намерены привлечь воюющих на Украине грузин, а также грузинскую молодежь, чью подготовку вблизи польско-украинской границы проводит организация "Канвас", ядро которой составляет организация "Отпор", участвовавшая в революционных процессах в Сербии.