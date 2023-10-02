Боррель не ответил на вопрос о выборах на Украине в 2024 году

Глава внешнеполитической службы ЕС заявил, что он "не отвечает за внутреннюю политику Украины"

БРЮССЕЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель отказался отвечать в Киеве на вопрос, должны ли на Украине в 2024 году проходить президентские выборы, поскольку он "не отвечает за внутреннюю политику Украины". Об этом он заявил журналистам перед встречей глав МИД ЕС в Киеве, его заявление транслировала пресс-служба Совета ЕС.

"Что касается выборов на Украине, это не мое дело, я отвечаю за внешнюю политику Европейского союза, а не за внутреннюю политику отдельных стран, и менее всего - Украины", - сказал он.