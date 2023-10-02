2 октября, 08:38

FT: у раненого украинского бойца обнаружили устойчивую к антибиотикам инфекцию

Sean Gallup/ Getty Images
© Sean Gallup/ Getty Images

По сведениям газеты, подобные случаи стали чаще фиксироваться в Западной Европе с 2014 года, когда на Украине начались боевые действия

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Интенсификация конфликта на Украине привела к росту инфекционных заболеваний, устойчивых к лечению антибиотиками, в Западной Европе. Об этом сообщила газета The Financial Times после анализа серии научных публикаций.

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Сославшись на отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний США, издание указало, что ранее в 2023 году врачи в американском военном госпитале в Германии обнаружили у раненого украинского военнослужащего инфекцию, устойчивую к почти всем имевшимся антибиотикам. FT подчеркнула, что подобные случаи стали чаще фиксироваться в Западной Европе с 2014 года, когда на Украине начались боевые действия. Значительное число инфицированных были именно украинцами, добавила газета.

FT отметила, что за последние месяцы на фоне эвакуации украинских военнослужащих и гражданских лиц на лечение в Европу, в западных странах стали регистрироваться новые случаи подобных инфекций. По сведениям газеты, некоторые из пациентов заражаются инфекцией во время нахождения в переполненных больницах на Украине. В некоторых случаях инфекции распространяются в странах, которые приняли сотни тысяч украинских беженцев, подчеркнуло издание. 

Теги:
Украина
© Информационное агентство ТАСС
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