Помпео считает, что США ослаблены конфликтом на Украине

По словам бывшего госсекретаря США, положение европейцев из-за этого ухудшилось

АФИНЫ, 2 октября. /ТАСС/. Америка ослаблена конфликтом на Украине, положение европейцев из-за этого также ухудшилось. Об этом заявил бывший госсекретарь США, экс-глава ЦРУ Майк Помпео в интервью греческой газете Kathimerini. Помпео, занимавший пост госсекретаря США с 26 апреля 2018 года по 20 января 2021 года при президенте Дональде Трампе, участвовал в Афинах в работе первого Американо-Средиземноморского инвестиционного форума.

"С тех пор, как в должность вступил президент Байден, мир стал менее безопасным, - сказал Помпео. - Это верно как для Америки, так и для граждан всех наших союзников. Мы потеряли 13 граждан погибшими в Афганистане, что было одной из крупнейших наших неудач в деле защиты наших граждан в недавней истории". По его словам, "Америка стала более слабой" из-за событий на Украине, так как потеряла контроль над ситуацией, "в результате чего европейцы и каждый из нас оказались в худшем положении".

При этом Помпео считает, что США и Запад в целом должны продолжать поддерживать Украину и предоставлять ей вооружение, в котором она нуждается "для защиты свободы своего народа и национального суверенитета".

По словам Помпео, Греция стала жизненно важным партнером для западных союзников, особенно в том, что касается обеспечения поставок оружия и помощи Украине. "Порт Александруполис, в частности, стал важным узлом для перевозки [военной техники и вооружений] и удовлетворения этих потребностей на Украине", - отметил политик.