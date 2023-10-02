2 октября, 08:39,
обновлено 2 октября, 09:06
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Источник: бывшие лидеры Нагорного Карабаха находятся в Степанакерте

Сергей Савостьянов/ ТАСС
Ханкенди (Степанакерт)
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

По словам источника из ближайшего окружения экс-глав непризнанной республики, в настоящее время идут переговоры с азербайджанской стороной

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Бывшие лидеры непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян не выехали из Степанакерта (Ханкенди), ведутся переговоры с азербайджанской стороной. Об этом сообщил ТАСС источник из ближайшего окружения экс-глав непризнанной республики.

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"Все три бывших лидера по состоянию на 11:00 мск находятся в Степанакерте. В настоящее время ведутся переговоры с азербайджанской стороной", - сказал собеседник.

Комментарием властей Азербайджана о ходе переговоров ТАСС пока не располагает.

Действующий глава НКР Самвел Шахраманян также находится в Степанакерте. Как сообщили ереванские СМИ со ссылкой на его администрацию, он и группа ответственных лиц останутся там до окончания работ по поиску погибших и пропавших без вести в результате военных действий и взрыва бензохранилища, который произошел вечером 25 сентября возле трассы Степанакерт - Аскеран. 

Теги:
АзербайджанСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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