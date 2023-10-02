Источник: бывшие лидеры Нагорного Карабаха находятся в Степанакерте

По словам источника из ближайшего окружения экс-глав непризнанной республики, в настоящее время идут переговоры с азербайджанской стороной

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Бывшие лидеры непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян не выехали из Степанакерта (Ханкенди), ведутся переговоры с азербайджанской стороной. Об этом сообщил ТАСС источник из ближайшего окружения экс-глав непризнанной республики.

"Все три бывших лидера по состоянию на 11:00 мск находятся в Степанакерте. В настоящее время ведутся переговоры с азербайджанской стороной", - сказал собеседник.

Комментарием властей Азербайджана о ходе переговоров ТАСС пока не располагает.

Действующий глава НКР Самвел Шахраманян также находится в Степанакерте. Как сообщили ереванские СМИ со ссылкой на его администрацию, он и группа ответственных лиц останутся там до окончания работ по поиску погибших и пропавших без вести в результате военных действий и взрыва бензохранилища, который произошел вечером 25 сентября возле трассы Степанакерт - Аскеран.