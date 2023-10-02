CNN: Европа может последовать примеру США и остановить помощь Украине

Корреспондент телеканала Фредерик Плейтген считает, что нет ни одной страны, которая могла бы возместить оказываемую Вашингтоном помощь Киеву, если американская администрация прекратит финансировать Украину

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Европейские страны могут последовать примеру США и сократить или прекратить помощь Украине. Такое мнение выразил корреспондент телеканала CNN Фредерик Плейтген.

"Я думаю, что это стало бы катастрофой для украинцев <...>. Многие страны делают это (помогают Киеву - прим. ТАСС), потому что США делают это. Если США прекратят помогать, это определенно может демотивировать другие страны", - отметил корреспондент. Он также добавил, что нет ни одной страны, которая могла бы возместить оказываемую Вашингтоном помощь Киеву, если американская администрация прекратит финансировать Украину.

Ранее обе палаты американского парламента одобрили, а президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, то есть до 17 ноября. Документ не включает в себя помощь Украине, из-за чего сенатор Майкл Беннет (демократ от штата Колорадо) задерживал принятие инициативы. Он требовал от сенатских лидеров взять на себя обязательство, согласно которому в ближайшие дни законодатели должны будут принять отдельный проект помощи Киеву. Телекомпания CNN в свою очередь сообщала со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации, что Белый дом ожидает вынесения американскими законодателями отдельного законопроекта, где будет предусмотрено выделение средств киевским властям.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет продолжать оказывать и увеличивать финансовую помощь Украине независимо от того, что происходит в США, поскольку считает конфликт в этой стране экзистенциальной угрозой для себя.