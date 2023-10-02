NYT: беспилотники России эффективно рассекречивают позиции ВСУ

По данным газеты, военнослужащие Вооруженных сил Украины также обратили внимание на профессионализм российских снайперов

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Беспилотники ВС РФ эффективно рассекречивают позиции украинских снайперов, пишет газета The New York Times со ссылкой на украинских военных.

По их информации, "за каждое нажатие на курок приходится платить", поскольку дроны и тепловизоры способны выявить позиции даже хорошо замаскированных снайперов из-за тепла их тел. Как отмечает издание, беспилотники легко фиксируют в том числе "пыль, дым, а иногда и вспышки, возникающие при выстреле из крупнокалиберного оружия со скоростью 2,7 тыс. футов (более 800 м - прим. ТАСС) в секунду".

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) также обратили внимание на профессионализм российских снайперов. "У них есть отличные ребята, эффективные, - приводит газета слова одного из украинских военных. - Я считаю, что никогда не следует недооценивать соперника".

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев к этому моменту потерял 71,5 тыс. военных и около 18,5 тыс. танков и других бронемашин. Глава Минобороны Сергей Шойгу 26 сентября рассказал, что только за этот месяц потери Украины превысили 17 тыс. человек, при этом "контрнаступление" так и не принесло значимых результатов.