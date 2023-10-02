Тегеран и Баку планируют обсудить возобновление работы посольства в Иране

Представитель МИД страны Насер Канани Чафи отметил, что "планы визита официальных лиц Азербайджана находятся на стадии согласования"

ТЕГЕРАН, 2 октября. /ТАСС/. Иран и Азербайджан планируют в скором времени обсудить возобновление работы азербайджанского диппредставительства в Тегеране, которая была приостановлена 29 января после нападения. С таким заявлением выступил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи.

"Планы визита официальных лиц Азербайджана в Иран находятся на стадии согласования, и я пока не могу сообщить вам точную дату. Однако уверяю вас, что у нас на повестке дня стоят серьезные вопросы, такие как возобновление работы посольства Азербайджана и развитие событий на Южном Кавказе, - приводит его слова агентство Fars. - Возвращение азербайджанских дипломатов в Тегеран стало бы хорошим знаком, и мы надеемся, что в скором времени сможем увидеть, как это произойдет".

Отношения между Баку и Тегераном обострились после совершенного в январе 2023 года вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране, в результате которого был убит начальник охраны диппредставительства, а двое его коллег получили ранения. После инцидента азербайджанское посольство приостановило дипломатическую деятельность, а большая часть его сотрудников и члены их семей были эвакуированы в Азербайджан. В диппредставительстве оставались только пять человек, которые охраняли административное здание и имущество посольства, однако не вели дипломатическую деятельность.

В понедельник азербайджанский государственный телеканал AzTV заявил, что преступник, совершивший вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, приговорен к смертной казни Верховным судом Ирана. В Тегеране эту информацию пока не комментировали.