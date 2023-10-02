В Киеве открыли представительство словенской гуманитарной организации

Агентство занимается разминированием, предоставляет помощь жертвам военных конфликтов, в том числе психо-социальную помощь детям

ЛЮБЛЯНА, 2 октября. /ТАСС/. Власти Республики Словения открыли в Киеве представительство словенской гуманитарной организации. Об этом сообщила руководитель внешнеполитического ведомства республики Таня Файон по прибытии на неформальную встречу глав МИД стран ЕС в Киев, ее заявление транслировала пресс-служба Совета ЕС.

"Сегодня я посещу представительство словенского агентства ITF (гуманитарная некоммерческой организация, учрежденная правительством Республики Словения в марте 1998 года - прим. ТАСС), которое мы открыли в начале сентября в Киеве. Агентство занимается разминированием, предоставляет помощь жертвам военных конфликтов, в том числе психо-социальную помощь детям. Я намерена обсудить с сотрудниками ITF, чем еще может помочь наша страна, исходя из имеющегося у нас опыта и специалистов", - сказала она.