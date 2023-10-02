Эксперт: позиция главы МИД Австрии по участию Лаврова в ОБСЕ должна быть поддержана в ЕС

Почетный профессор кафедры российской и европейской политики Кентского университета в Великобритании Ричард Саква подчеркнул, что в Европейском союзе уже есть "силы, готовые поддержать австрийскую позицию", в частности в Словакии

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Политикам Европейского союза (ЕС) надо осознать, что подход Австрии к вопросу участия главы МИД России Сергея Лаврова в министерских встречах ОБСЕ крайне мудрый, в Евросоюзе уже есть силы, готовые эту позицию поддержать. Такое мнение ТАСС выразил почетный профессор кафедры российской и европейской политики Кентского университета в Великобритании Ричард Саква на полях XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Комментируя заявление главы МИД Австрии Александера Шалленберга о необходимости участия России и Белоруссии в министерских встречах ОБСЕ, британский аналитик указал, что 100% поддерживает эту инициативу и ее значимость важно осознать в ЕС. "Позиция Австрии крайне мудрая и нужная сегодня. Даже [президент Франции] Эмманюэль Макрон понимает, что не будет безопасности без России. Россия - это самая большая страна в Европе, ядерная страна. Я очень рад, что в Австрии об этом заговорили. И надеюсь, что это откроет дверь какой-то нормализации [между РФ и ЕС]", - отметил он.

В то же время собеседник агентства подчеркнул, что в Европейском союзе уже есть "силы, готовые поддержать австрийскую позицию", в частности в Словакии. "Кроме того, в обществе [ЕС] растет скептицизм в отношении милитаризации настроений. И хотя мы все-таки еще далеки от решения [по нормализации диалога РФ и ЕС], тем не менее самый длинный путь начинается первым шагом, и это осознание - очень важный первый шаг", - добавил он.