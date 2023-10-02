В ЕС заявили, что сожалеют о законе США о финансировании правительства без помощи Украине

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель отметил, что европейская поддержка Киева не зависит от американской

МАДРИД, 2 октября. /ТАСС/. Евросоюз выражает сильное сожаление в связи с американским законом о финансировании правительства, в котором нет пункта о помощи Украине. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Мы удивлены принятым в последнюю минуту решением, о котором нам приходится очень сожалеть", - приводит слова дипломата газета El País. - Будем надеяться, что это не последнее слово". При этом Боррель заверил, что европейская поддержка Киева не зависит от американской.

Ранее обе палаты американского парламента одобрили, а президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, то есть до 17 ноября. Документ не включает в себя помощь Украине, из-за чего сенатор Майкл Беннет (демократ, от штата Колорадо) задерживал принятие инициативы. Он требовал от сенатских лидеров взять на себя обязательство, согласно которому в ближайшие дни законодатели должны будут принять отдельный проект помощи Киеву. Телекомпания CNN в свою очередь сообщала со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации, что Белый дом ожидает вынесения американскими законодателями отдельного законопроекта, где будет предусмотрено выделение средств киевским властям.

Вашингтонская администрация 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву и $8,5 млрд на содействие Украине и другим странам в сфере экономики и безопасности.