В Иране заявили, что выступают против изменения признанных границ в Закавказье

Тегеран призывает к решению споров, возникающих между странами региона, через "политический процесс и двусторонние переговоры с привлечением регионального потенциала"

ДУБАЙ, 2 октября. /ТАСС/. Иран выступает против изменения международно признанных границ в Закавказье. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел исламской республики Насер Канани Чафи.

"Мы против изменения международно признанных границ и [внесения] геополитических корректировок в [ситуацию в] регионе. Мы согласны с развитием транспортных маршрутов и транспортных сетей таким образом, чтобы обеспечить интересы стран региона, способствовать их развитию и благополучию их жителей. <...> Но мы против геополитических изменений. Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана и Армении", - подчеркнул Канани Чафи, слова которого приводит агентство Fars. Он напомнил, что Тегеран призывает к решению споров, возникающих между странами региона, через "политический процесс и двусторонние переговоры с привлечением регионального потенциала".

Комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе, представитель МИД отметил, что Иран "поддерживает возвращение этих земель правительству Азербайджана". Он также указал на наличие у иранской стороны "планов по отправке помощи беженцам Карабаха".

26 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров объявил, что надеется на скорое создание Зангезурского коридора.

Азербайджан неоднократно заявлял о желании создать так называемый Зангезурский коридор, который прошел бы по территории Сюникской области Армении и соединил бы Нахичевань с основной частью страны. Там планируется построить автомобильную и железную дороги. Это, в частности, позволит связать Турцию с Нахичеванью, Азербайджаном и странами Центральной Азии через Каспийское море.