Швейцария отправила 45 военных и пять истребителей на учения НАТО в Италию

Они проходят со 2 по 13 октября в Джоя-дель-Колле

ЖЕНЕВА, 2 октября. /ТАСС/. Швейцария, имеющая нейтральный статус, направила 45 своих военных и пять истребителей F/A-18 для участия в военных учениях НАТО Tiger Meet, проходящих со 2 по 13 октября в Джоя-дель-Колле в Италии. Как сообщило швейцарское правительство, пилоты будут углублять свои знания в области противовоздушной обороны и обучаться полетам на сверхзвуковых скоростях и малых высотах.

"Швейцария принимает участие в многонациональных учениях НАТО Tiger Meet в Джоя-дель-Колле со 2 по 13 октября 2023 года. Эти учения, одни из крупнейших в Европе, проходят каждый год в новой стране. Это позволяет сравнивать свои возможности с возможностями других стран и развивать их, а также улучшать совместимость", - говорится в сообщении. В Берне подчеркнули, что целью участия швейцарских военных в учениях является "укрепление обороноспособности армии посредством международного сотрудничества".

В Италии швейцарские пилоты F/A-18 "углубят свои знания и возможности в области многонациональной противовоздушной обороны", включая "обучение полетам на сверхзвуковых скоростях и на малых высотах". В Швейцарии ВВС "не могут проводить подготовку в максимально полном объеме и по международным стандартам, в частности, из-за малого количества учебных секторов и их стесненности", а также ввиду действующих ограничений по высоте и скорости, интенсивности гражданского воздушного сообщения над страной и высокой плотности населения, что требует снижения допустимого шума.

В Берне подчеркнули, что в нынешних ежегодных учениях НАТО Tiger Meet задействованы 70 боевых самолетов, 15 вертолетов и около 1,5 тыс. специалистов из 13 стран. Швейцария участвует в них в качестве участницы программы НАТО "Партнерство ради мира". Швейцарские ВВС присутствуют на Tiger Meet с 2004 года.

Власти Швейцарии неоднократно заявляли о намерении развивать сотрудничество с НАТО в военной сфере. В частности, в опубликованном в августе документе "Укреплять возможности обороны" говорилось: "Развивая сотрудничество с НАТО, ЕС и соседними странами, армия может в большей степени воспользоваться опытом и стандартами других вооруженных сил, укрепить свои оборонные возможности и внести вклад в безопасность в Европе".

Ранее Швейцария поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцария вошла в этот список.