Глава МИД Германии выступила за создание "зимнего защитного зонтика" для Украины

Предложение включает в себя расширение противовоздушной обороны, поставку электрогенераторов и укрепление общего энергоснабжения, заявила Анналена Бербок

БЕРЛИН, 2 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила за создание "зимнего защитного зонтика" для Украины, который включает в себя расширение противовоздушной обороны, поставку электрогенераторов и укрепление общего энергоснабжения. Об этом она заявила по прибытии на неформальное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД в Киеве.

"Когда я была здесь в сентябре, стало ясно, что Украине нужен "зимний защитный зонтик", - сказала Бербок.

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ подчеркнула, что необходимо не допустить сбоев в работе системы водоснабжения на Украине при низких температурах в зимний период. "Мы должны предотвратить это, насколько это возможно, используя все, что у нас есть", - сказала она. При этом глава МИД ФРГ напомнила, что Германия уже оказала Украине масштабную поддержку поставками систем ПВО, таких как IRIS-T и Patriot.

Бербок подтвердила обещание ЕС принять Украину в сообщество, однако о конкретной дате она не сообщила. "Будущее Украины - в Европейском союзе, в этом сообществе свободы. И скоро оно будет простираться от Лиссабона до Луганска", - утверждала глава МИД Германии.

2 октября в Киеве проходит неформальная встреча глав МИД стран ЕС. Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель предупредил, что от нее не стоит ожидать практических результатов.