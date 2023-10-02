2 октября, 10:43

Медведев поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР

Зампред Совета безопасности выразил надежду на "дальнейшее укрепление сотрудничества между "Единой Россией" и Коммунистической партией Китая"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования государства. Об этом сообщается в Telegram-канале партии "Единая Россия".

В поздравительном письме отмечается, что "российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне", а контакты по линии правящих политических сил и их руководителей лишь продолжают укрепляться.

Медведев также подчеркнул, что в "последние десятилетия Китай продолжает добиваться успехов в госстроительстве, демонстрирует высокие темпы социально-экономического развития и научно-технического и инновационного прогресса". "Рассчитываю на дальнейшее укрепление сотрудничества между "Единой Россией" и Коммунистической партией Китая", - заключил председатель "Единой России".

День образования КНР отмечается 1 октября. Это одна из важнейших дат в Китае, посвященная его государственной мощи и укреплению народной солидарности. Ежегодно в связи с праздником в стране объявляется неделя выходных. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияКитайСи Цзиньпин
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация