WSJ: демократы сомневаются в победе Байдена на выборах президента США

Газета сообщила, что сторонники партии продолжают поддерживать главу государства, поскольку не видят альтернативы его кандидатуре

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Сторонники Демократической партии США обеспокоены перспективами действующего президента страны Джо Байдена на президентских выборах в 2024 году, однако продолжают публично поддерживать его, поскольку не видят альтернативы его кандидатуре. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), побеседовавшая с представителями партии.

"Это похоже на то, как если бы ваш дед управлял компанией, и вы понимали, что он уже на том этапе, когда могут пострадать его наследники, если руководство не будет изменено. Но это очень сложно. Как мы убедим дедушку отказаться от должности руководителя?" - заявил изданию бывший мэр города Майами-Бич демократ Филип Левин.

Представитель Национального комитета Демпартии на условиях анонимности сообщил, что со стороны демократов "было бы безответственно не проявлять беспокойства". "У нас нет никаких обнадеживающих доказательств. Результаты опросов плохие. Рейтинги одобрения плохие. Мы осведомлены о беспокойстве по поводу возраста президента, а также по поводу вице-президента [Камалы Харрис], если ей придется возглавить страну", - сказал он.

WSJ отмечает, что сторонники партии "смирились с мыслью о том, что он [Байден] никуда не уйдет, а жизнеспособного "плана Б" у них нет". Они считают, что выход Байдена из президентской гонки может спровоцировать "беспорядочные праймериз", которые не приведут к появлению лучшего кандидата.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что подавляющее большинство американских избирателей считают Байдена "слишком старым" для переизбрания на второй срок. Согласно данным опроса, проведенного газетой, 73% респондентов полагают, что Байден "слишком стар", чтобы идти на второй срок, только 36% опрошенных считают, что президент "умственно пригоден" для переизбрания. Трампа, который моложе действующего главы государства всего на три года и тоже намерен переизбираться, считают слишком старым для второго срока лишь 47% опрошенных.

Байден нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях оговорки. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности нынешнего главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами. В апреле Байден объявил, что будет выдвигаться на новый срок на выборах президента США в 2024 году.