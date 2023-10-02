Politico: Запад может отказаться помогать Украине из-за коррупции в стране

По данным газеты, тема украинского взяточничества давно вызывает беспокойство у американских чиновников, но масштабы этой проблемы были "приуменьшены" после начала конфликта

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Чиновники администрации президента США Джо Байдена серьезно обеспокоены уровнем коррупции на Украине, из-за которой западные страны могут отказаться от предоставления Киеву помощи. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на правительственный документ, оказавшийся в ее распоряжении.

"Восприятие коррупции на высшем уровне может подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к правительству [Украины]", - приводит издание выдержку из документа.

Как отмечает газета, в документе подчеркивается, что высокий уровень коррупции на Украине "может заставить западных союзников отказаться" от помощи Киеву, поэтому украинским властям нельзя откладывать усилия по борьбе с такими преступлениями. Документ также содержит подробности о целях США на Украине: "от приватизации ее банков до <...> поощрения вооруженных сил [Украины] к принятию протоколов НАТО" и борьбе с коррупцией для привлечения частных инвестиций.

По данным Politico, тема украинского взяточничества уже давно вызывает беспокойство у американских чиновников, вплоть до Байдена, но масштабы этой проблемы были "приуменьшены" после начала конфликта.

Ранее "Украинская правда" сообщила, что заместитель помощника президента США по национальной безопасности Майкл Пайл направил украинскому руководству письмо с перечнем реформ, которые Киеву необходимо провести для дальнейшего получения военной помощи. Факт отправки такого послания подтвердило посольство США в Киеве. Среди реформ, которые Вашингтон потребовал провести от Киева, - усилить Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое должно получить исключительные полномочия по расследованию резонансных коррупционных дел.