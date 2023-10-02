Экс-советник Кучмы заявил, что вина за ухудшение отношений со Словакией лежит на Зеленском

Олег Соскин считает, что Украина должна пойти на уступки Словакии и развивать совместные проекты, например, по Ужгородскому аэропорту

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский виновен в ухудшении отношений страны со Словакией, где ранее на парламентских выборах победила партия негативно настроенного по отношению к Киеву Роберта Фицо. Такое мнение выразил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"В том, что там произошло, во многом виноват Зеленский, [премьер-министр Украины Денис] Шмыгаль виноват, судебные иски [во Всемирную торговую организацию] против Словакии", - сказал он, подчеркнув, что украинская власть вела себя "напыщенно" в отношении Братиславы.

Соскин считает, что Украина должна пойти на уступки Словакии и развивать совместные проекты, например, по Ужгородскому аэропорту. "Надо немедленно вступать с ними в контакты и разрабатывать совместную программу в Словакии", - сказал он.

Бывший советник Кучмы уверен, что приход Фицо к власти серьезно скажется на Украине, так как в конфликте он занимает выраженную пророссийскую позицию. "Словакия - это тыл Украины. <...> Они хотят с нами работать, надо не потерять этот шанс", - отметил Соскин, выразив сомнения в способности нынешней власти в Киеве построить конструктивные отношения с Братиславой.

Возглавляемая бывшим премьер-министром Словакии Робертом Фицо партия "Направление - социальная демократия" победила на парламентских выборах, набрав 22,94% голосов. Политическая сила смогла обеспечить себе 42 из 150 мест в парламенте страны, сообщили словацкие СМИ.

Фицо, дважды занимавший пост словацкого премьера, ранее заявил о намерении прекратить военную помощь Украине. Кроме того, он считает, что антироссийские санкции наносят ущерб Евросоюзу. По его мнению, поставки западного оружия Киеву "не изменят ход войны". Он призывал ЕС и США использовать свое влияние для давления на Украину и Россию с целью заключения компромиссного мирного соглашения.