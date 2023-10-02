Вице-спикер парламента Молдавии заявил, что Санду превысила полномочия

Влад Батрынч отметил, что президент "позволила себе неоднократно атаковать нейтральный статус республики"

КИШИНЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду превышает свои полномочия, когда пытается навязать идею отказа от нейтрального статуса страны. Об этом заявил вице-спикер парламента от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча.

"В последнее время Санду позволила себе неоднократно атаковать нейтральный статус республики. Мы считаем, что своими заявлениями, что "нейтральный статус республики не является догмой", а "граждане не понимают, что значит нейтралитет", Санду превышает свои полномочия, нарушив законодательные нормы", - сказал он на брифинге.

Он напомнил, что закрепленный в конституции нейтральный статус страны поддерживает абсолютное большинство граждан Молдавии, он признан всеми международными структурами, включая ООН.

"Мы призываем Майю Санду оставшийся год мандата соблюдать конституцию и не высказывать на международной арене позицию, которая противоречит не только законам страны, но и позиции большинства наших граждан", - отметил Батрынча.

На прошлой неделе бывший президент, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) хотят отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО в течение ближайших полутора лет. По его мнению, нынешним властям республики поставлена "задача сделать Молдавию частью альянса теми, кто его контролирует из-за рубежа". Он назвал взятый властями курс на отказ от нейтралитета опасным и призвал руководство страны "отказаться от навязывания стране НАТО".

Агитация за НАТО

Ранее премьер Молдавии Дорин Речан заявил о необходимости развернуть агитацию о пользе вступление страны в НАТО для населения республики. Санду также высказывалась за проведение такой разъяснительной работы, отмену нейтралитета и вступление в военный блок.

По данным практически всех социологических опросов, большинство граждан Молдавии против вступления страны в альянс. В частности, по данным, которые представила в июне близкая к правящей партии неправительственная организация WatchDog, членство в альянсе поддержали 33,4% опрошенных, а 52,6% выступили категорически против. Опрос, проведенный по заказу Института европейской политики и реформ, показал, что против отказа от нейтралитета высказались 60% респондентов.

Власти Молдавии в 2023 году увеличили военный бюджет на 68%, до 1 523 млн леев ($89 млн), что составит примерно 0,5% ВВП. В начале августа США передали армии республики партию вооружения на сумму более $3 млн. Ранее ЕС выделил республике €40 млн на укрепление обороны. Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что республика заинтересована в получении от НАТО системы ПВО. Кроме того, усиление молдавской армии проходит в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира" и Инициативы строительства оборонного потенциала.