Верховный суд Белоруссии рассмотрит апелляции группы осужденных за терроризм

Уголовное дело в отношении 18 участников организованной группы рассматривал Минский городской суд

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии 4 октября в апелляционном порядке рассмотрит уголовное дело в отношении 18 человек, осужденных за терроризм. Это следует из расписания судебных заседаний, опубликованного на сайте Верховного суда.

Уголовное дело в отношении 18 участников организованной группы, которым инкриминировали планирование и совершение терактов, создание экстремистского формирования, заговор с целью захвата власти и других преступлений, рассматривал Минский городской суд. 21 июня он вынес приговор, в соответствии с которым наиболее активные участники группы получили от 16 до 25 лет лишения свободы. Вадиму Прокопьеву по совокупности преступлений назначили наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, Владислав Войтехович, Виталий Войтехович, Сергей Лисовский, Игорь Чемякин, Петр Юркевич и Денис Хамицевич получили сроки в пределах от 16 до 21 года с отбыванием первых пяти лет в условиях тюрьмы. Остальным осужденным дали от 2 до 14 лет лишения свободы.

Прокопьев, Хамицевич и Чемякин скрылись от правоохранительных органов, они объявлены в международный розыск. Их уголовное преследование осуществлялось в порядке специального производства с санкции генерального прокурора. Приговоры им вынесены заочно.

В середине июля 2021 года Комитет госбезопасности Белоруссии возбудил уголовное дело по статье о терроризме в связи с попыткой поджога дома депутата Олега Гайдукевича. 11 июля парламентарий сообщил, что в его дом ночью бросили бутылки с зажигательной смесью, одна из них загорелась. В результате инцидента никто не пострадал. Тогда КГБ задержал по этому делу более 20 подозреваемых.