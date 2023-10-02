Глава МИД ФРГ выступила за сокращение численности сербских сил у Косова

Премьер непризнанного Косова Альбин Курти ранее заявил, что вооруженные люди в масках напали на полицейских на севере края при поддержке сербских властей, в результате чего погиб один сотрудник полиции

БЕРЛИН, 2 октября. /ТАСС/. Сербия должна сократить численность своих сил, развернутых у непризнанного Косова. Такое мнение высказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок по прибытии на неформальное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД в Киеве.

"Ситуация на Западных Балканах, конечно, по-прежнему остается одной из тем здесь", - сказала она. "Важно, что в последние несколько дней мы, европейцы, а также американцы, ясно дали понять, что между Сербией и Косовом не должно быть дальнейшей напряженности. Численность войск на границе должна быть сокращена Сербией, и это также является настоятельным призывом сегодня на нашей встрече в Киеве", - констатировала Бербок. Ее заявление транслировала пресс-служба Совета ЕС.

Премьер непризнанного Косова Альбин Курти ранее утверждал, что вооруженные люди в масках в ночь на 24 сентября напали на полицейских на севере края при поддержке сербских властей, в результате чего погиб один сотрудник полиции. Позднее президент Сербии Александар Вучич заявил, что полицейские подразделения Косова убили трех сербов и тяжело ранили двух. В обращении к нации он отметил, что представители Сил НАТО для Косова (KFOR) фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов в ходе инцидента на севере края. По его словам, представители KFOR помогали полиции Косова в операции против местных сербов. Вучич добавил, что после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.

Совет НАТО разрешил использовать в Косове дополнительные силы в рамках контингента KFOR для стабилизации ситуации, которая обострилась после перестрелки в ночь на 24 сентября.