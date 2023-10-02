Экспертное сообщество Вьетнама рекомендует стране стать наблюдателем в БРИКС

Исполняющая обязанности президента Дипломатической академии Вьетнама Фам Лан Зунг считает, что БРИКС может помочь стране справиться с глобальными вызовами

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Ученые и политологи Вьетнама, занимающиеся тематикой БРИКС, рекомендуют стране стать наблюдателем в объединении. Об этом сообщила исполняющая обязанности президента Дипломатической академии Вьетнама Фам Лан Зунг на полях XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Вьетнам интересуется деятельностью БРИКС. Наши политологи и ученые, которые занимаются этим вопросом, рекомендуют Вьетнаму стать наблюдателем в рамках БРИКС", - сказала она.

По словам Фам Лан Зунг, БРИКС может помочь Вьетнаму справиться с глобальными вызовами. "БРИКС - хороший пример перехода от однополярного мира к многополярному", - отметила она.

Ранее Вьетнам подал заявку на вступление в БРИКС.

XX ежегодное заседание клуба "Валдай" проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Его тема - "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".