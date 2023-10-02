В Монголии покупка некачественных автобусов за рубежом вызвала скандал и отставку министра

Премьер-министр республики Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ поручил правоохранительным органам провести расследование и определить стоимость купленного транспорта

УЛАН-БАТОР, 2 октября. /ТАСС/. Министр без портфеля, председатель Национального комитета по уменьшению дорожных заторов в столице Монголии Жамьяанхорлоогийн Сухбаатар через год работы подал прошение о добровольной отставке после закупки в Южной Корее некачественных автобусов для общественного транспорта. Об этом сообщил сам глава комитета после закрытого заседания в парламенте Монголии.

"Я ни в чем не виноват, но по этическим причинам подаю прошение об отставке, поскольку вызвал сомнения у горожан при обновлении автобусного парка Улан-Батора. В 2022-2023 годах надо было вывести из эксплуатации более 1 тыс. автобусов и обновить парк общественного транспорта. Мы подписали контракт с южнокорейской компанией Daewoo. Но качество прибывших в конце сентября автобусов вызвало подозрения в том, что под видом новых компания-поставщик привезла уже использовавшиеся автобусы после их ремонта", - сказал глава комитета.

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ поручил правоохранительным органам провести расследование и определить стоимость купленных автобусов. Представители компании-поставщика "Тэнун-огоо" и производителя Daewoo признали, что ввезли в Монголию автобусы с небольшими недоделками. Некачественные транспортные средства вернут производителю. Власти Монголии много лет безуспешно пытаются решить проблему дорожных заторов в Улан-Баторе, которая обусловлена ростом населения, увеличением числа автовладельцев и просчетами, допущенными при строительстве дорог.

В сентябре 2022 года в правительстве появилась новая должность министра, который отвечает за работу с мэрией Улан-Батора и возглавляет комитет по борьбе с дорожными заторами. В апреле 2023 года премьер-министр Монголии сообщил, что улан-баторцы в среднем проводят в пробках по 2,5 часа в день или 35 дней в году. К 2024 году общие упущенные экономические возможности из-за заторов в Улан-Баторе достигнут суммы, эквивалентной 10% ВВП страны.