В Литве истребители НАТО 17 раз в сентябре сопровождали военные самолеты РФ

По данным Минобороны Литвы, в неделю делалось от одного до восьми вылетов

ВИЛЬНЮС, 2 октября. /ТАСС/. Истребители НАТО, размещенные на основе ротации на литовской авиабазе Зокняй, в течение сентября 17 раз сопровождали российские военные самолеты у границ воздушного пространства балтийской республики. Об этом сообщило Минобороны Литвы.

В неделю, по данным ведомства, делалось от одного до восьми вылетов. Самой активной была третья неделя сентября, когда на сопровождение истребители поднимались в воздух восемь раз.

На литовской авиабазе с августа по четырехмесячной ротации размещен контингент ВВС Италии - примерно 200 военнослужащих и 4 истребителя Eurofighter Typhoon. 28 и 29 сентября на базу прибыли два самолета НАТО дальнего радиолокационного обнаружения AWACS. Согласно плану, они будут совершать полеты из Литвы над территорией стран - членов Североатлантического альянса в течение нескольких недель.

Процедура воздушного сопровождения является рутинной. В июне она была проведена 27 раз (до сих пор самый активный по сопровождению месяц года), в июле - 7 раз, в августе - 19 раз.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов в Калининградскую область и обратно выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по Североатлантическому альянсу. С 2004 года на основе ротации истребители стран - членов НАТО базируются в Зокняе. В 2014 году вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.