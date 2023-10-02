Эксперт из КНР назвал Индонезию и Алжир следующими вероятными кандидатами в БРИКС

Вице-президент по научной работе и стратегическим исследованиям Университета международного бизнеса и экономики в Китае Гун Цзюн отметил, что страна заинтересована в присоединении дружественных стран, которые одновременно обладают высокими экономическими показателями

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Индонезия и Алжир могут стать наиболее вероятными членами БРИКС в следующую волну расширения. Такое мнение ТАСС выразил вице-президент по научной работе и стратегическим исследованиям Университета международного бизнеса и экономики в Китае Гун Цзюн на полях XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Отвечая на вопрос о перспективах второй волны расширения БРИКС, эксперт призвал присмотреться к такой крупной экономике, как Индонезия, а также к Алжиру. "Если говорить о том, какие страны вероятнее всего следующими присоединятся к БРИКС, то это такие крупные экономики, как Индонезия. Алжир, возможно. Но пока об этом преждевременно говорить", - отметил он.

Китай в свою очередь, по словам аналитика, заинтересован в присоединении дружественных стран, которые одновременно обладают высокими экономическими показателями. "Китай может быть заинтересован и в странах Латинской Америки", - добавил он.

По итогам саммита БРИКС, который проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге, президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил о расширении объединения. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в его состав 1 января 2024 года.

XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Его тема - "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".