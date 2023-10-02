Эксперт: Китай во время визита Путина может продвигать прекращение огня на Украине

Вице-президент по научной работе и стратегическим исследованиям Университета международного бизнеса и экономики в Китае Гун Цзюн напомнил, что Пекин уже выдвинул немало инициатив по урегулированию, в частности китайский мирный план

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Китайская сторона может продвигать обеспечение режима прекращения огня на Украине во время визита в Китай президента РФ Владимира Путина. Такое мнение ТАСС выразил вице-президент по научной работе и стратегическим исследованиям Университета международного бизнеса и экономики в Китае Гун Цзюн на полях XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Комментируя возможные темы программы визита российского лидера в Китай, эксперт призвал обратить внимание на украинский вопрос и напомнил, что Пекин уже выдвинул немало инициатив по урегулированию, в частности китайский мирный план. "Я думаю, в повестке [визита] будет определено то, что происходит на Украине. Сейчас это самая важная тема. Без сомнений, это будет обсуждаться", - отметил он, отвечая на вопрос, будет ли Китай предпринимать попытки простимулировать запуск российско-украинского переговорного процесса во время визита Путина.

При этом специалист подчеркнул, что речь, возможно, будет идти не столько о переговорном процессе, сколько об обеспечении режима прекращения огня, который Пекин будет продвигать. "Китай получит много выгоды от прекращения огня на Украине, поскольку его отношения с Евросоюзом из-за этого под высоким напряжением, - продолжил собеседник агентства. - Думаю, что Китай будет играть более практичную роль в этом вопросе. <…> Но перспектива мира на Украине во многом зависит не только от позиции Киева, но и в большей степени от позиции Вашингтона".

О визите Путина

20 сентября Путин во время встречи с членом Политбюро Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И сообщил, что с удовольствием принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Китай в октябре на форум "Один пояс - один путь".

26 сентября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что даты визита президента в Китай определены, но пока не называются.