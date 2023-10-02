Азербайджан обнародовал детали планов реинтеграции армян Карабаха

Отмечается, что жителей могут привлечь к работе специальных представительств

БАКУ, 2 октября. /ТАСС/. Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева обнародовала детали планов реинтеграции армянского населения Карабаха, которые были представлены их делегации на состоявшихся ранее трех встречах.

"Независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности гарантируются равенство прав и свобод каждого, в том числе безопасность каждого", - говорится в распространенном заявлении администрации.

Согласно планам, "управление на территориях проживания армян осуществляется посредством специальных представительств президента Азербайджана". При этом отмечается, что жители могут быть привлечены к работе специальных представительств. Также указано, что на основе выборов будут сформированы муниципалитеты.

Жители Карабаха могут быть привлечены к работе в органах внутренних дел Азербайджана, говорится в планах реинтеграции. Им также гарантируется право на сохранение и развитие своей культуры, обеспечивается свобода вероисповедания.

Армяне Карабаха также смогут использовать армянский язык.