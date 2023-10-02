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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Азербайджан обнародовал детали планов реинтеграции армян Карабаха

Отмечается, что жителей могут привлечь к работе специальных представительств

БАКУ, 2 октября. /ТАСС/. Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева обнародовала детали планов реинтеграции армянского населения Карабаха, которые были представлены их делегации на состоявшихся ранее трех встречах.

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"Независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности гарантируются равенство прав и свобод каждого, в том числе безопасность каждого", - говорится в распространенном заявлении администрации.

Согласно планам, "управление на территориях проживания армян осуществляется посредством специальных представительств президента Азербайджана". При этом отмечается, что жители могут быть привлечены к работе специальных представительств. Также указано, что на основе выборов будут сформированы муниципалитеты.

Жители Карабаха могут быть привлечены к работе в органах внутренних дел Азербайджана, говорится в планах реинтеграции. Им также гарантируется право на сохранение и развитие своей культуры, обеспечивается свобода вероисповедания.

Армяне Карабаха также смогут использовать армянский язык. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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