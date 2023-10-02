СМИ: Маккарти проведет брифинг для конгрессменов по теме помощи Украине

По информации Punchbowl News, пока неясно, как долго займет процесс согласования позиций "из-за внутреннего хаоса"

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) хочет провести брифинг для конгрессменов о стратегии администрации относительно помощи Украине. Об этом сообщил портал Punchbowl News со ссылкой на источники.

По его информации, Маккарти проведет брифинг уже на этой неделе, чтобы обсудить выделение помощи Киеву. Как отмечает портал, пока неясно, как долго займет процесс согласования позиций "из-за внутреннего хаоса". Законодатели осознают, уточняет портал, что Палате представителей будет "невероятно сложно" принять еще один пакет помощи Украине.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней (до 17 ноября), который не включает помощь Украине. В распространенном заявлении о проекте, одобренном обеими палатами Конгресса, глава государства ранее подчеркнул, что США "ни при каких обстоятельствах не могут допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была приостановлена". Байден призвал Маккарти в ближайшее время добиться одобрения инициативы о предоставлении Киеву дополнительной помощи.

По данным Punchbowl News, госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее сообщили лидеру республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Митчу Макконнеллу (от штата Кентукки), что "без дополнительного финансирования невозможно поддерживать борьбу Украины с Россией в течение ближайших полутора месяцев". Как отмечает портал, чиновники добавили, что отказ от предоставления дополнительной помощи нанесет правительству Украины "значительный финансовый и моральный ущерб".