В Сербии заявили, что действия ВС страны соответствуют Уставу ООН

Министр обороны республики Милош Вучевич отметил, что они не должны волновать третьи государства

БЕЛГРАД, 2 октября. /ТАСС/. Все маневры подразделений вооруженных сил Сербии на территории страны выполняются в соответствии с национальными нормативными актами, не противоречат резолюции 1244 СБ ООН и не должны волновать представителей международного сообщества. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр обороны республики Милош Вучевич.

"Как такое возможно, что сегодня присутствие сербской армии на позициях административной линии с Косово и Метохия кого-то беспокоит? - обратился к журналистам Вучевич. - Что произошло и что напугало кого-то в так называемом международном сообществе? Повторяю, ни одно действие сербской армии с 1999 года не вело и не привело к нарушению ни Кумановского военно-технического соглашения, ни резолюции 1244 СБ ООН".

"Республика Сербия не имеет абсолютно никаких проблем с сотрудничеством с Силами НАТО для Косова (KFOR), а также со специальной миссией ЕС в области верховенства закона, - указал глава оборонного ведомства. - У нас нет проблем с привлечением большего числа людей для развертывания дополнительных сил KFOR в районе проживания сербов в Косово и Метохии, а также по всему Косово и Метохии. Вся деятельность сербской армии определяется действующими законами нашей страны. Мы не делаем ничего тайно. Мы ежедневно взаимодействуем с KFOR, уважаем международное право и подписанные соглашения. О наших любых возможных действиях было бы заранее объявлено, они были бы видны и заметны".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила ранее в понедельник на полях неформального заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в Киеве, что Сербия должна сократить численность своих сил, развернутых у непризнанного Косова.

Премьер непризнанного Косова Альбин Курти ранее утверждал, что вооруженные люди в масках в ночь на 24 сентября напали на полицейских на севере края при поддержке сербских властей, в результате чего погиб один сотрудник полиции. Позднее президент Сербии Александар Вучич заявил, что полицейские подразделения Косова убили трех сербов и тяжело ранили двух. В обращении к нации он отметил, что представители Сил НАТО для Косова фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов в ходе инцидента на севере края. По его словам, представители KFOR помогали полиции Косова в операции против местных сербов. Вучич добавил, что после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.

Совет НАТО разрешил использовать в Косове дополнительные силы в рамках контингента KFOR для стабилизации ситуации, которая обострилась после перестрелки в ночь на 24 сентября.