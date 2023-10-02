Армия Сербии заявила о готовности войти на территорию Косова при указе президента

Министр обороны республики Милош Вучевич сообщил, что маневры подразделений вооруженных сил Сербии на территории страны выполняются в соответствии с национальными нормативными актами

БЕЛГРАД, 2 октября. /ТАСС/. Подразделения вооруженных сил Сербии готовы войти на территорию Косова и Метохии и эффективно выполнить все поставленные задачи, если верховный главнокомандующий издаст соответствующий указ. Об этом заявил министр обороны республики Милош Вучевич на пресс-конференции.

"Я хочу очень ясно и точно повторить то, что я уже многократно, дамы и господа, говорил в качестве министра обороны, и это то, что вы должны передать буквально слово в слово. Если сербская армия получит такой приказ от президента Республики Сербия [Александара Вучича] как от верховного главнокомандующего о том, что ее подразделения должны войти на территорию Косова и Метохии как части Республики Сербия, вооруженные силы выполнят эту задачу эффективно, профессионально и успешно", - подчеркнул Вучевич.

Глава сербского оборонного ведомства также подчеркнул, что все маневры подразделений вооруженных сил Сербии на территории страны выполняются в соответствии с национальными нормативными актами, не противоречат резолюции 1244 СБ ООН и не должны волновать представителей международного сообщества.

Премьер непризнанного Косова Альбин Курти ранее утверждал, что вооруженные люди в масках в ночь на 24 сентября напали на полицейских на севере края при поддержке сербских властей, в результате чего погиб один сотрудник полиции. Позднее президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации заявил, что полицейские подразделения Косова убили трех сербов и что представители Сил НАТО для Косова фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов на севере края. По его словам, представители KFOR помогали полиции Косова в операции против местных сербов. Вучич добавил, что после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.