Иран заявил о заинтересованности в восстановлении отношений с Суданом

Официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи отметил, что "с другой стороны также наблюдаются позитивные устремления"

ТЕГЕРАН, 2 октября. /ТАСС/. Иран заинтересован в возобновлении дипломатических отношений с Суданом, разорванных семь лет назад. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.

"Что касается Судана, то Исламская Республика Иран заинтересована в возобновлении дипломатических отношений с этим государством, и с другой стороны также наблюдаются позитивные устремления, - приводит его слова Telegram-канал иранского внешнеполитического ведомства. - В этой сфере наметилась положительная тенденция, и мы надеемся увидеть ее результаты и волю двух государств в ближайшем будущем".

6 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян впервые за семь лет встретился со своим суданским коллегой Али ас-Садиком Али на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку. Стороны выразили стремление разрешить "некоторые недоразумения" между двумя государствами и укрепить двусторонние отношения в политической и экономической сферах.

4 января 2016 года власти Судана объявили о разрыве дипотношений с Ираном. В Хартуме подчеркнули, что, по их мнению, Иран вмешивается в ситуацию в регионе и сеет религиозную вражду. Поводом для подобного решения стало то, что толпы протестующих иранцев в январе 2016 года напали на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и ее консульство в Мешхеде, будучи возмущенными казнью в Эр-Рияде шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра.