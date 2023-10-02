Погранохрана Польши не подтверждает данные о 13 тыс. проникших в Германию мигрантов

Представитель польской погранохраны поручик Анна Михальская сообщила, что часть мигрантов попадает на польскую территорию не из Белоруссии, а через Литву и Латвию

ТАСС, 2 октября. Польская служба пограничной охраны не подтвердила данные о почти 13 тыс. мигрантов, якобы преодолевших защитную стену на границе с Белоруссией и прошедших через территорию Польши в Германию в 2023 году. Такие данные привела в своей публикации в пятницу Gazeta Wyborcza.

"Эти данные были установлены немецкой стороной главным образом на основе показаний [самих] иностранцев и не были подтверждены польской стороной", - сообщила порталу WPolityce.pl представитель польской погранохраны поручик Анна Михальская. "В большинстве [случаев] мигранты не имели при себе никаких документов", - добавила она.

По словам Михальской, определенная часть задержанных на границе Польши с Германией мигрантов попадает на польскую территорию не из Белоруссии, а через Литву и Латвию, так как граница Литвы с Польшей является внутренней границей Евросоюза и поэтому не охраняется.

Помимо этого, в Германию выезжают из находящихся в Польше центров временного содержания те мигранты, которые уже подали заявления о предоставлении им убежища, но не дождались решения властей по этому вопросу. Только в 2023 году таких случаев было зарегистрировано 1,2 тыс. На границе Польши и Словакии в 2023 году также были задержаны 1 828 нелегальных мигрантов, сообщила Михальская.

В пятницу газета Gazeta Wyborcza сообщила, что в 2023 году построенную на границе с Белоруссией защитную стены длиной 186 км и высотой 5,5 м сумели преодолеть около 30 тыс. мигрантов. Польские пограничники уже на своей территории сумели задержать 17 488 человек, а 12 971 мигрант сумел через Польшу добраться до Германии.