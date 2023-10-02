Посольство Сирии в Саудовской Аравии возобновило работу

По данным Al Watan, Ахсан Руман, новый дипломатический представитель Дамаска в королевстве, прибыл в Эр-Рияд

БЕЙРУТ, 2 октября. /ТАСС/. Посольство Сирии в Саудовской Аравии возобновило свою работу. Об этом сообщила сирийская правительственная газета Al Watan.

По ее данным, Ахсан Руман, новый дипломатический представитель Дамаска в королевстве, прибыл в Эр-Рияд в субботу. "Посольство в Эр-Рияде станет отныне домом для всех сирийцев и представителей сирийской диаспоры в Саудовской Аравии, - приводит его слова газета. - Однако официальное открытие посольства потребует от нас определенных усилий, учитывая тот факт, что диппредставительство было закрыто на протяжении более 10 лет. Мы постараемся как можно скорее распахнуть двери посольства для приема наших сограждан, которым мы будем готовы предоставить услуги, связанные с получением паспортов и консульскими функциями нашего представительства".

Издание отметило, что президент Сирии Башар Асад принял решение о возобновлении работы посольства арабской республики в Саудовской Аравии 9 мая 2023 года, через несколько часов после того, как Эр-Рияд анонсировал аналогичное решение в отношении своего дипломатического представительства в Дамаске.

20 сентября газета Al-Akhbar проинформировала со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия и Сирия согласовали кандидатуры дипломатов, которые будут работать в посольствах в Эр-Рияде и Дамаске, и могут вскоре возобновить работу дипломатических представительств. Ранее Саудовская Аравия отказалась назначить посла королевства в Сирии и отвергла кандидатуры дипломатов, предложенных Дамаском для назначения в сирийское посольство в Эр-Рияде, утверждает Al-Akhbar. Этот шаг, пишет издание, указывал на сложности при нормализации отношений между двумя странами.

После начала гражданской войны в Сирии большинство арабских стран, не добившись уступок от Дамаска в пользу оппозиции, отозвали своих послов и присоединились к экономическому бойкоту республики. Катар, Саудовская Аравия и другие государства в период конфликта оказывали финансовую и военную помощь вооруженным формированиям, выступившим против сирийского правительства. Несколько стран, в том числе Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Оман, возобновили работу своих дипломатических миссий в Дамаске. В начале мая МИД Саудовской Аравии объявил о решении возобновить деятельность своего дипломатического представительства в Дамаске в свете нормализации отношений республики с другими арабскими странами.

19 мая президент Сирии Башар Асад впервые с 2010 года принял участие в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), который проходил в городе Джидде. Незадолго до этого Совет ЛАГ принял решение вернуть Сирии полноправное членство в региональной организации, которое было приостановлено в ноябре 2011 года.