Суд на Украине принял первое решение о выплате премии за сообщение о коррупции

Размер премии составил примерно $360 тыс.

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины принял первое решение о выплате вознаграждения за сообщение о коррупции. Об этом сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), отмечая, что размер премии составил примерно $360 тыс.

"Речь идет об утверждении соглашения о признании виновности, которое заключено между прокурором САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры) и бывшим первым заместителем начальника киевской налоговой службы, - говорится в Telegram-канале НАПК. - Здесь сообщается и о выплате вознаграждения обличителю, которое составляет 13 млн 299 тыс. 950 гривен (примерно $360 тыс.), что является первым положительным решением". Это решение может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 суток.

6 сентября НАПК запустило Единый портал сообщений обличителей, на котором граждане круглосуточно могут сообщать о фактах коррупции, свидетелями которых они стали. При этом рассматриваются и анонимные сообщения. Как отметили в НАПК, выплаты "возлагаются на органы государственного казначейства в вопросе обеспечения исполнения судебного решения после вступления его в законную силу".

По оценкам экспертов, действия властей Украины, которые преподносятся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков. Недавно заместитель главы НАПК Артем Сытник признал, что в стране замалчиваются факты злоупотреблений, "чтобы не навредить" имиджу государства, а "чиновники этим пользуются". Его заявление прозвучало на следующий день после того, как украинские компании опубликовали обращение, в котором призвали президента остановить накрывшую страну волну беззакония и рейдерских атак.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, в котором борьбу с коррупцией, отмыванием денег, работу по деолигархизации и статусу меньшинств оценили на тройку по пятибалльной шкале. Власти Украины отмечали, что Киев ожидал от Еврокомиссии более высоких оценок выполнения рекомендаций.