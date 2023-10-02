Зеленский выразил обеспокоенность паузой при разработке санкций против РФ

Президент Украины отметил, что "нужно активизировать работу в отношении нового санкционного пакета Евросоюза"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Киеве на встрече глав МИД стран Евросоюза, выразил обеспокоенность тем, что сообщество взяло длинную паузу при разработке новых антироссийских санкций.

"Нужно активизировать работу и в отношении нового санкционного пакета Евросоюза. <...> Пауза после 11-го санкционного пакета уже слишком затянулась", - сказал он. Текст выступления Зеленского опубликован на сайте офиса главы государства.

По мнению Зеленского, ЕС должен ввести новые ограничения не только против России, но и против Ирана, который якобы поставляет РФ беспилотники для их применения на Украине.

ЕС с февраля 2022 года ввел 11 пакетов санкций против России из-за специальной военной операции Москвы на Украине. Первые 10 пакетов санкций представляли собой прямые ограничения, которые Евросоюз вводил в отношении двусторонней торговли, транспортных связей, финансовых отношений с Москвой. В 11-м пакете, утвержденном 23 июня, впервые введен принцип экстерриториальности санкций - Брюссель решил вводить санкции против компаний из третьих стран, которые он заподозрит в реэкспорте в Россию санкционных европейских товаров или оказании услуг (например, по перевозке нефти без учета так называемого потолка цен, который пытается навязать Группа семи).

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз готов начать обсуждение 12-го по счету пакета санкций в отношении России, который может быть представлен уже в первой половине октября. По данным источников, новый пакет санкций может включать запрет на импорт алмазов из РФ. Кроме того, некоторые страны ЕС призывают ввести ограничения в отношении ядерного сектора России, российского СПГ и IT-сектора, утверждало агентство.