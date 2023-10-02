2 октября, 14:59
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Алиев заявил, что встреча лидеров Азербайджана и Армении может дать толчок мирной повестке

Азербайджанский лидер отметил, что в регионе для этого возникли "исторические возможности"

БАКУ, 2 октября. /ТАСС/. Предстоящая встреча лидеров Азербайджана и Армении в Гранаде может придать импульс развитию мирной повестки дня в регионе. Такое мнение высказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая духовного главу Англиканской церкви - архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, сообщается на сайте главы азербайджанского государства.

"Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что предстоящая встреча в Гранаде придаст импульс развитию мирной повестки в регионе", - говорится в сообщении.

Алиев подчеркнул, что в регионе возникли "исторические возможности для продвижения мирной повестки".

Касаясь ситуации в Карабахе, он сообщил, что после прекращения антитеррористических мероприятий центральное правительство Азербайджана оказало армянскому населению широкомасштабную гуманитарную помощь. Глава государства отметил, что администрация президента выступила с адресованным широкой общественности заявлением об обеспечении прав и безопасности армянского населения Карабаха.

В свою очередь архиепископ Кентерберийский выразил готовность поделиться своим опытом построения доверия и этнического примирения в постконфликтный период

Ранее армянские источники сообщали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев могут провести встречу в октябре в Гранаде в рамках саммита Европейского политического сообщества. 

Теги:
АзербайджанАрменияИспанияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация