2 октября, 15:14
Военная операция на Украине

Шольц заверил, что взвешивает решения по помощи Киеву для недопущения эскалации

Канцлер ФРГ выступил против эскалации ситуации до противостояния между НАТО и Россией

БЕРЛИН, 2 октября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что всегда тщательно взвешивал решения по поддержке Украины оружием, выступает против эскалации ситуации до противостояния между НАТО и РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Неважно, сколь <...> громкими были дискуссии, мы всегда тщательно проверяли каждое отдельное решение, чтобы не было эскалации до войны между НАТО и Россией", - сказал он.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние 1,5 года составил около €22 млрд. В числе прочего Берлин поставил киевским властям системы ПВО и танки.

Сейчас киевские власти хотят получить ракеты Taurus, но в ФРГ не спешат принимать решение по этому поводу. 

Теги:
УкраинаГерманияРоссияШольц, ОлафВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация