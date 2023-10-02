Врач Дени Муквеге выдвинул свою кандидатуру на пост президента ДР Конго

Его кандидатуру уже поддержала недавно созданная коалиция Альянс конголезцев за возрождение нации

ПРЕТОРИЯ, 2 октября. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии мира гинеколог Дени Муквеге выдвинул свою кандидатуру на пост президента Демократической Республики Конго (ДРК), выборы которого состоятся в декабре. Об этом он объявил на митинге своих сторонников в конголезской столице Киншасе.

"Я даю свое согласие быть вашим кандидатом на пост президента ДРК", - приводит его слова конголезский новостной портал Actualite.

Дени Муквеге будет баллотироваться как независимый кандидат, однако его кандидатуру уже поддержала недавно созданная коалиция Альянс конголезцев за возрождение нации. Ему еще необходимо получить регистрацию в Независимой национальной избирательной комиссии ДРК.

68-летний Дени Муквеге является крупнейшим в Африке специалистом в области лечения гинекологических травм, за свою деятельность он был удостоен в 2018 году Нобелевской премии мира.

Президентские выборы состоятся в ДР Конго 20 декабря. В августе проправительственная партия "Союз за демократию и социальный прогресс" объявила, что действующий глава государства Феликс Чисекеди является ее кандидатом на предстоящих выборах, где он будет добиваться переизбрания на второй срок.