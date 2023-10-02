Болгария ввела официальный запрет на въезд российских автомобилей

Исключениями станут поездки приобретенных в РФ машин для нужд дипломатических и консульских представительств, действующих на территории ЕС

СОФИЯ, 2 октября. /ТАСС/. Болгарское таможенное ведомство ввело официальный запрет на въезд российских автомобилей на территорию республики.

"Запрет на въезд автомобилей, зарегистрированных в России, действует и в отношении транзитных поездок через территорию страны, - указывается в сообщении, опубликованном на сайте таможни. - Исключения допускаются для приобретенных в России автомобилей для нужд дипломатических и консульских представительств, действующих на территории ЕС. Автомобили, которые уже находятся на территории ЕС (в том числе в Болгарии - прим. ТАСС), не позднее чем через шесть месяцев от даты въезда <...> должны покинуть страну. Повторный въезд или продление разрешения на временный ввоз исключены".

Запрет на въезд российских автомобилей уже действует в Латвии, Литве, Польше, Финляндии и Эстонии. С 3 октября он будет введен в Норвегии.