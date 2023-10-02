В Болгарии на фоне протестов вновь пригласили энергетиков и шахтеров на переговоры

В стране уже четвертый день участники акций протеста перекрывают автомагистраль "Фракия"

СОФИЯ, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Николай Денков вновь пригласил лидеров акций протеста энергетиков и шахтеров, которые перекрыли ключевые дороги страны, на переговоры. Об этом говорится в сообщении правительственной пресс-службы.

"Премьер Николай Денков снова пригласил на встречу протестующих шахтеров и энергетиков 3 октября", - говорится в сообщении. Письмо премьера было отправлено более чем 30 представителям профсоюзов на национальном, региональном и локальном уровне в трех областях страны (Стара-Загора, Перник и Кюстендил) и в предприятия, которые затронуты планами по поэтапному отказу Болгарии от угольной энергетики до 2038 года.

В Болгарии уже четвертый день участники акций протеста перекрывают автомагистраль "Фракия", соединяющую Софию с Бургасом, периодически блокируются автомагистраль "Струма" и некоторые другие важные дороги страны.

Участники акций протеста выражают недовольство планами властей закрыть и перепрофилировать теплоэлектростанции и угольные шахты, что, по оценке профсоюзных объединений, может привести к увольнению около 100 тыс. человек. Протестующие требуют продлить сроки эксплуатации ТЭЦ на полной мощности минимум до 2030 года и провести широкое обсуждение планов их закрытия в общей сложности предложив шесть позиций по которым вести переговоры. Ранее от переговоров в правительственных кабинетах они отказались, требуя, чтобы представители власти сами пришли к ним.

На прошлой неделе правительство Болгарии на срочном заседании утвердило планы энергетического перехода регионов с целью успеть направить их в Еврокомиссию до конца сентября и получить из бюджета ЕС около €1,5 млрд на перепрофилирование закрывающихся предприятий. Как утверждают власти, требование протестующих было выполнено, а полное закрытие угольного производства и ТЭЦ планируется к 2038 году. Правительство обещало тем, кто пожелает уволиться из отрасли, компенсацию в размере 36 месячных окладов, около 140-150 тыс. левов (около €70-75 тыс.). Но участников акций протеста эти утверждения не удовлетворили.