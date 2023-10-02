Польша передала Украине первые танки Leopard 2 после ремонта на своей территории

Сервисным хабом по ремонту и обслуживанию танков Leopard, поставленных на Украину, стал завод "Бумар-Лабенды" в Гливицах

ТАСС, 2 октября. Польша впервые отремонтировала на своей территории украинские танки Leopard 2, получившие повреждения в бою, и передала его обратно Киеву. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице польского государственного оборонного концерна PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) в социальной сети X (ранее Twitter).

"В то время как другие делают заявления о будущем, мы действуем по согласованию с украинской стороной. Первые танки Leopard, прошедшие специальную модернизацию в Бумар-Лабендах, были получены украинской стороной", - подчеркнули в польском концерне.

Ранее Минобороны Польши сообщало о готовности запустить на своей территории сервисный хаб по ремонту и обслуживанию танков Leopard, поставленных на Украину. Местом его расположения в Варшаве выбрали завод "Бумар-Лабенды" в Гливицах.

В новость внесена правка (20:11 мск) - приводится с увеличением числа танков в заголовке и лиде, верно - танки, а не танк.